Oggi l’incarico per l’autopsia di Zoe Trinchero. Fiaccolata e lutto cittadino a Nizza Monferrato

NIZZA MONFERRATO – Si attende oggi il conferimento dell’incarico al medico legale Alessandra Cecchini per l’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, la diciassettenne uccisa e lasciata in un canale a Nizza Monferrato (AT). L’esame autoptico sarà fondamentale per capire se la ragazza sia morta prima o dopo essere stata buttata e nel canale, e quindi se la si sarebbe potuta salvare in caso di immediata chiamata dei soccorsi. In quest’ultimo caso la posizione di Alex Manna, il 20enne che ha confessato l’omicidio, si aggraverebbe e gli potrebbe essere contestata anche l’omissione di soccorso, mentre ieri è stata per il momento esclusa la fattispecie di femminicidio. Alex è per ora accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.

La versione del reo confesso

La versione raccontata da Manna ancora non convince gli inquirenti: il ragazzo ha negato di aver aggredito la giovane in seguito a un rifiuto della vittima (una circostanza che configurerebbe il reato di femminicidio), dando come motivazione del gesto invece il fatto che la vittima gli avrebbe rinfacciato un tradimento risalente al periodo in cui i due si frequentavano. La giustificazione addotta però non fornisce un vero movente, e la ricostruzione dei fatti fornita da Alex non torna agli investigatori.

Lutto cittadino

Intanto, come annunciato dal sindaco Simone Nosenzo, questa sera a Nizza Monferrato si terrà una fiaccolata che partirà alle 20.30 da piazza del Municipio. Alla “Fiaccolata per la legalità e la non violenza”, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Futura, seguirà la proclamazione del lutto cittadino, indetto per il giorno in cui saranno fissate le esequie di Zoe.

La raccolta fondi

Per ovviare alle spese legali, è stata attivata anche una raccolta fondi su GoFundMe. Sono stati raccolti, in due giorni, quasi 13mila euro. «Con questa raccolta fondi la comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia. Per non dimenticarla» scrive l’organizzatrice della raccolta, Emanuela Malimpensa.

Si può contribuire mediante il link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-famiglia-di-zoe-trinchero.

