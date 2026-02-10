SaluteTorino
Tre bambine di Gaza affette da patologie rare curate a Torino, all’ospedale Regina Margherita
La prima ricoverata ha 22 mesi ed è affetta da sordità, altre due hanno 18 e 11 anni e soffrono di anemia di Fanconi
TORINO – Tre bambine provenienti dalla Striscia di Gaza affetti da patologie gravi sono in cura presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Sono arrivate nei giorni scorsi insieme alle loro famiglie, si tratta di due sorelle di 18 e 11 anni che soffrono di anemia di Fanconi, una malattia genetica caratterizzata da insufficienza del midollo osseo, malformazioni congenite e predisposizione allo sviluppo di tumori, colpisce circa 1 individuo su 100.000 ogni anno.
La terza ricoverata ha 22 mesi ed è affetta da una forma di sordità che richiederà l’impianto cocleare.
Salgono così a 18 i nuclei familiari provenienti dalla Striscia di Gaza, che sono stati accolti al Regina Margherita, che si aggiungono ai 39 provenienti dall’Ucraina. Negli ultimi 3 anni l’ospedale ha accolto più di 100 bambini con i loro familiari provenienti dall’estero.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese