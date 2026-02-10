Il 15 e il 17 febbraio il carnevale di Carmagnola

CARMAGNOLA – A Carmagnola due giorni di festa, coriandoli e colori per il carnevale: domenica 15 e martedì 17 febbraio. Di seguito il programma:

Domenica 15 febbraio, dalle ore 15.30 al Salone Antichi Bastioni è in programma la Baby Dance animata da Madame Zorà, artista impegnata da anni in attività di intrattenimento dedicate ai bambini e alle famiglie. Un pomeriggio all’insegna della musica, del movimento e del gioco, con momenti pensati per coinvolgere attivamente i più piccoli in un clima di festa e partecipazione. A seguire, a cura della Pro Loco di Carmagnola, si terrà il Nutella Party aperto a tutti i bambini.

Martedì 17 febbraio il Carnevale raggiunge il suo momento più atteso con la sfilata dei carri allegorici, in programma a partire dalle ore 15 lungo un percorso che interesserà via Novara, via Bergamina, via Torino e via Savonarola, per poi concludersi nuovamente in via Novara. Ad accompagnare la sfilata saranno le storiche maschere cittadine di Re Peperone e della Bela Povronera. Re Peperone è interpretato da Lorenzo Piana, che dal 1991 incarna con passione e continuità questa figura, affiancato da Karin Borga nel ruolo della Bela Povronera. La maschera di Re

Peperone, ideata nel 1952 dal fumettista Sebastiano Craveri, è divenuta nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della città di Carmagnola, anche grazie al legame con la Fiera Nazionale del Peperone. Nel 2018 ha ottenuto la certificazione ufficiale con la registrazione del nome e del marchio e l’inserimento nel Registro delle Maschere Italiane.

La sfilata dei carri allegorici vedrà la partecipazione di sette gruppi provenienti dai Comuni di Carmagnola, Bruere, Chieri, Nichelino, Piobesi Torinese, Racconigi e Roletto offrendo al pubblico uno spettacolo diffuso e dinamico, un’occasione di festa collettiva, di animazione urbana e di condivisione culturale, capace di unire generazioni e di valorizzare la partecipazione di realtà locali e cittadini.

