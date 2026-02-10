Seguici su

Incidente al Politecnico di Torino, tre squadre di vigili del fuoco sul posto

Una batteria coinvolta in un incidente meccanico

TORINO – Incidente nella serata di oggi al Politecnico di Torino, in corso Einaudi.

Qui sono intervenuti tre squadre di vigili del fuoco, tra cui il nucleo Nbcr, specializzato in rischi nucleari, biologici e chimici, per una operazione di messa in sicurezza di una batteria coinvolta in un incidente meccanico.

Le squadre hanno provveduto a delimitare la zona dopo aver trasferito l’elemento incidentato in un’area sicura.

