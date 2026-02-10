CronacaTorino
Incidente al Politecnico di Torino, tre squadre di vigili del fuoco sul posto
Una batteria coinvolta in un incidente meccanico
TORINO – Incidente nella serata di oggi al Politecnico di Torino, in corso Einaudi.
Qui sono intervenuti tre squadre di vigili del fuoco, tra cui il nucleo Nbcr, specializzato in rischi nucleari, biologici e chimici, per una operazione di messa in sicurezza di una batteria coinvolta in un incidente meccanico.
Le squadre hanno provveduto a delimitare la zona dopo aver trasferito l’elemento incidentato in un’area sicura.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Un’auto in fiamme a Torino, a Mirafiori: viabilità deviata
Cronaca1 giorno fa
Bambino di 11 anni investito ad Avigliana, è grave al Cto
Cronaca2 giorni fa
Al Mauriziano di Torino un 24enne ubriaco ha perso una pistola, ritrovata su una barella
Cronaca4 ore fa
È Davide Della Giovampaola il 55enne morto a Caselle Torinese dopo essere uscito di strada con l’auto
Cronaca2 giorni fa
Torino, aggredito in strada con lo spray al peperoncino per sottrargli uno smartwatch
Cronaca4 secondi fa
Incidente al Politecnico di Torino, tre squadre di vigili del fuoco sul posto
Cronaca1 ora fa
Il manifestante ferito durante una carica della polizia nel corteo per Askatasuna, a Torino, ha presentato querela
Cronaca2 ore fa