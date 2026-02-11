Mediaset si aggiudica i diritti per trasmettere in chiaro le Atp Finals fino dal 2026

Mediaset e ATP, l’Associazione dei tennisti professionisti, hanno raggiunto un accordo triennale a partire dal 2026 per la trasmissione in chiaro delle Nitto ATP Finals che chiudono la stagione agonistica con un torneo tra i migliori otto tennisti del mondo.

Le Atp Finals anche nel 2026 si svolgeranno a Torino e si punta a mantenere sotto la Mole anche le edizioni successive.

L’intesa prevede la trasmissione sulle reti e sulle piattaforme del gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri delle ATP Finals mentre i diritti globali restano a Sky.

La titolare dei diritti delle ATP Finals e della loro cessione è ATP Media che si occupa della vendita e dell’esercizio centralizzato dei diritti TV e digitali per l’intero circuito tennistico, comprese le Nitto ATP Finals, e cede tali diritti alle emittenti e ai broadcaster in tutto il mondo secondo accordi commerciali diretti.

