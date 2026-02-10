Sul Piemonte arrivano nuove nevicate e venti tempestosi con raffiche oltre i 130-150 km/h: i dettagli

TORINO – Come avevamo già anticipato, è arrivata sul Piemonte una nuova perturbazione.

Le previsioni

Secondo quanto riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, dal tardo pomeriggio di oggi una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto le Alpi occidentali sospinta da un intenso flusso di correnti da Ovest, con nuove nevicate fino alla tarda mattinata di mercoledì 12 febbraio su gran parte dell’arco alpino piemontese e valdostano.

La dinamica risulta essere particolarmente favorevole a precipitazioni abbondanti sulla Valle d’Aosta centro-occidentale (con neve fin sul fondovalle di Aosta) e talora intense, temporaneamente, anche all’interno delle valli alpine piemontesi a Nord del Monviso, in particolar modo tra le alte valli del Pinerolese, dell’alta Val Susa e tra valli di Lanzo, Parco Nazionale Gran Paradiso, Sesia e Ossola.

I fenomeni si estenderanno, tra sera e notte, anche sulle pianure a Nord del Po, segnatamente verso il settore pedemontano, dove è atteso il transito di qualche rovescio localmente intenso tra Torinese e Lago Maggiore.

La quota neve e le raffiche di vento

La quota neve, prevista in calo soprattutto tra la tarda serata e le prime ore della notte, si porterà a tratti fin sui 700-900 metri all’interno delle valli specie tra Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e VCO (in genere oltre i 1.000-1.300 metri su valli esposte al versante pianeggiante e su valli del Pinerolese), con nevicata a tratti copiosa sopra i 1.400-1.700 metri dove, complessivamente, potranno accumularsi fino a 15-30 centimetri di neve fresca sul comparto delle Graie tra Sestriere, Claviere, Sauze d’Oulx, Moncenisio, Pian Benot, Balme, Forno Alpi Graie e Ceresole Reale, localmente con depositi superiori sopra i 2.200-2.500 metri, ma con quota neve in successivo drastico aumento nella seconda parte della notte da Sud a partire dal Cuneese e tra le valli di Pinerolese e Susa, con al seguito l’ingresso di venti di foehn tempestosi dalle alte valli già entro la tarda mattinata di mercoledì, anche con raffiche fino ad oltre i 130-150 km/h sui crinali e fino a 60-80 km/h sugli sbocchi vallivi.

