Il quotidiano “Repubblica” non è in edicola il 10 e l’11 febbraio: giornalisti in sciopero

TORINO – Chi ancora va a comperare il giornale in edicola potrebbe averlo notato: oggi, 10 febbraio, il quotidiano “Repubblica” non esce. E non uscirà nemmeno domani. Il motivo è lo stato di agitazione dei giornalisti del quotidiano – che a Torino ha sede in via Lugaro – dovuta alla trattativa per la cessione del gruppo Gedi, di cui Repubblica fa parte.

Come spiega un comunicato sul sito del giornale, nella serata di ieri si è svolta una lunga assemblea dei giornalisti che ha portato all’impossibilità di pubblicare il quotidiano oggi, mentre per tutta la giornata odierna è stato indetto uno sciopero: «Ormai da settimane la vertenza del nostro giornale è aperta: sappiamo che Exor è in trattativa per la vendita di Gedi con il gruppo greco Antenna. Ma questa trattativa in esclusiva è scaduta lo scorso 31 gennaio, e la società non ci ha ancora detto se c’è stata una proroga e fino a quando. Le informazioni in nostro possesso finiscono qui. Abbiamo anche chiesto perché la scelta sia ricaduta su di un editore sconosciuto ai più e non ad altri che si erano detti interessati, ed è una domanda che rimane aperta. Ci sono (state) altre offerte? Se sì, perché non prenderle in considerazione?» si chiede il Comitato dei giornalisti di Repubblica nel comunicato.

«In questa trattativa – lo stiamo denunciando da tempo – manca trasparenza, necessaria e fondamentale quando in ballo c’è un prodotto che non è solo economico ma uno strumento di equilibrio di un già fragile pluralismo mediatico. Le nostre richieste di garanzie, occupazionali e democratiche, sono ad oggi cadute nel vuoto di fronte a un silenzio ostinato e irrispettoso di chi, per il ruolo che ricopre, dovrebbe darcele. L’editore John Elkann, infatti, si rifiuta di incontrare le rappresentanze sindacali» denunciano inoltre i giornalisti di Repubblica.

Anche il sito internet non sarà aggiornato fino alle ore 7 di domani. Arriverà a stretto giro la risposta da Exor?

