Giorno del Ricordo, le commemorazioni nei capoluoghi piemontesi

PIEMONTE – Mattinata di celebrazioni in Piemonte, in diverse città, per il Giorno del Ricordo, che cade oggi, 10 febbraio. Si commemorano le vittime delle foibe e del drammatico esodo giuliano-dalmata, la cui memoria è molto presente nella nostra regione. Riportiamo qui gli eventi dedicati che si sono svolti nei capoluoghi piemontesi

Ad Alessandria la commemorazione è cominciata alle 10 in via Vittime delle Foibe, dove davanti al Sacello dedicato alle Vittime delle Foibe si è tenuto un momento di raccoglimento, con la deposizione di una corona d’alloro. Alle 10.30, in via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, la cerimonia presso il Giardino Norma Cossetto. Deposta anche in questo caso una corona d’alloro in ricordo degli esuli, con interventi commemorativi delle autorità.

Ad Asti la cerimonia commemorativa è avvenuta alle ore 10.30, organizzata dalla Prefettura presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia.

A Biella la cerimonia in ricordo delle vittime si è tenuta alle ore 10.30 presso il cippo dei Giardini Zumaglini. L’Amministrazione comunale ha inoltre organizzato a Palazzo Gromo Losa per oggi alle 18.30 la conferenza dal titolo “La faglia Balcanica, la tragedia del confine orientale”. L’evento avrà come relatore il professor Marco Cimmino, che, attraverso documenti storici, mappe e testimonianze, consentirà di ricostruire il drammatico contesto delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con uno sguardo rivolto anche al futuro e alla necessità di preservare la memoria storica.

A Cuneo alle 9.30 ai Giardini Fresia si è svolta la celebrazione ufficiale alla presenza delle autorità cittadine, con la deposizione di una corona d’alloro da parte dell’Amministrazione comunale. Nell’ambito delle iniziative di approfondimento, appuntamento per mercoledì 18 febbraio alle 18: @scrittorincitta promuove l’incontro online di presentazione del libro “Italiani come voi. Una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia” di Itti Drioli, un’importante occasione di riflessione storica e civile. L’incontro sarà trasmesso su YouTube e Facebook e moderato dal giornalista Rocco Olita.

A Novara la Santa messa alle ore 11 presso la chiesa della Sacra Famiglia è stata celebrata in onore dei caduti giuliano-dalmati. È in corso in piazza Vittime delle Foibe la deposizione di corone d’alloro sulla lapide dei caduti delle foibe.

A Torino il ricco programma di eventi è iniziato questa mattina alle o𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟭𝟱 in Duomo, con la Santa Messa in suffragio celebrata da Don Ermis Segatti. Alle 11.45 al Cimitero Monumentale di Torino la cerimonia presso il Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe e dell’Esodo alla presenza delle autorità. Le iniziative per il Giorno del Ricordo proseguiranno nei giorni successivi.

A Verbania, dopo il ritrovo sotto la tettoia del vecchio imbarcadero di Intra alle ore 10, è partito un corteo al monumento dedicato alle vittime in zona Cavallotti, dove si è tenuta la commemorazione ufficiale. Il municipio della città è stato avvolto da una luce tricolore per il Giorno del Ricordo.

A Vercelli alle 10 si è tenuta la celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Paolo presieduta dall’arcivescovo Marco Arnolfo, che al termine ha benedetto le corone d’alloro. Dopo i saluti delle autorità cittadine, la cerimonia è proseguita sotto il portico del Municipio, con la deposizione delle corone d’alloro e le letture a cura di una rappresentanza di studenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese