Nuove nevicate in Piemonte, su alcune zone diramata l’allerta gialla per rischio valanghe

TORINO – Come avevamo già anticipato, è arrivata sul Piemonte una nuova nuova perturbazione atlantica che ha raggiunto le Alpi occidentali sospinta da un intenso flusso di correnti da Ovest, portando nuove fitte nevicate.

Anche per questo, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha diramato una allerta gialla per valanghe valida per la giornata di domani, 12 febbraio.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, una vasta area depressionaria presente su tutta l’Europa centro-settentrionale favorisce il transito di una serie di perturbazioni verso l’Italia, determinando precipitazioni a più riprese, in particolare sui settori alpini.

Oggi le precipitazioni sulle Alpi sono attese in attenuazione pomeridiana e nuova intensificazione dalla notte, con valori anche moderati sui settori occidentali domani. Oggi e domani il fenomeno più rilevante sarà il vento molto intenso sui settori alpini con condizioni di foehn estese fino agli sbocchi vallivi. Nuovo peggioramento da venerdì sera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese