TORINO – A Torino, giovedì 12 febbraio inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge mattutine a causa di una circolazione depressionaria ancora presente. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento, con rasserenamenti serali che favoriranno condizioni più asciutte.

Mattino: nuvole e piogge residue

Durante le prime ore della giornata, Torino presenterà nuvolosità fitta e piogge molto deboli, con accumuli limitati pari a 0,2 mm. La temperatura minima sarà di 5°C, mentre i venti deboli provenienti da Ovest manterranno un’atmosfera fresca ma senza particolari disagi. Le Alpi settentrionali registreranno cieli molto nuvolosi con deboli nevicate al mattino, mentre le pianure orientali vedranno nuvolosità in dissolvimento già nel corso del pomeriggio. Il contesto resta dunque di instabilità limitata e senza fenomeni significativi.

Pomeriggio: graduale attenuazione della nuvolosità

Nel corso del pomeriggio, le piogge residue tenderanno ad esaurirsi, mentre la nuvolosità si diraderà progressivamente. I venti ruoteranno a Sud-Sudovest, favorendo un leggero riscaldamento e l’ingresso di aria più asciutta. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, garantendo una giornata relativamente mite per febbraio. Le pedemontane e le pianure occidentali godranno di ampie schiarite, con cieli sereni o poco nuvolosi entro sera.

Sera: rasserenamento e cieli poco nuvolosi

Con l’avanzare della serata, il tempo sarà in chiaro miglioramento: i cieli si presenteranno poco nuvolosi, con assenza di fenomeni significativi e venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1865 metri, confermando aria relativamente mite anche in quota.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 13 febbraio: giornata caratterizzata da nuvole alternate a schiarite, con possibilità di pioggia leggera nelle ore centrali;

Sabato 14 febbraio: instabilità variabile con piogge intermittenti e schiarite;

instabilità variabile con piogge intermittenti e schiarite; Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile, cieli sereni su tutta la città e provincia.

