Torino, in piazza San Carlo torna il grande cuore di fiori per celebrare San Valentino

TORINO – Tra qualche giorno sarà San Valentino, la celebre ricorrenza che festeggia l’amore e gli innamorati. E, per l’occasione, piazza San Carlo si fa romantica: dal 10 al 15 febbraio prende vita “Aspettando l’amore”, l’installazione floreale curata dall’Associazione Fiorai di AscomConfcommercio Torino e provincia, che celebra San Valentino con un nuovo messaggio: l’amore è desiderio, poesia, promessa.

L’installazione

Il salotto di Torino ospita la composizione firmata – come l’anno scorso- , dal giardiniere-artista Rodolfo Marasciuolo. Un cuore alto due metri e mezzo, realizzato da 15 fiorai con 2000 fiori, tutti coltivati in Italia, provenienti da Liguria, Toscana, Campania e Sicilia. All’esterno, una cornice di rametti rossi di betulla; all’interno, un trionfo di garofani, limonium, statice, lilium e sancarlini, in omaggio alla piazza. Accanto, la scultura di un uomo seduto sulla panchina con una rosa tra le mani racconta l’attesa dell’amore, un sentimento universale, senza età, che appartiene a tutti.

Ma anche un modo per ricordare il semplice, ma significativo, gesto di regalare un fiore per dire ‘ti penso, ci sono, ti voglio bene’.

L’iniziativa è parte dell’impegno di Ascom Confcommercio Torino e provincia per valorizzare il commercio locale, animare il centro cittadino e offrire esperienze culturali e sensoriali che rendano Torino una città sempre più accogliente e viva, anche nei momenti simbolici dell’anno. Il cuore di fiori è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino e il Patrocinio della Città di Torino.

