All’ospedale Cardinal Massaia di Asti si potenzia la brachiterapia

ASTI – All’ospedale Cardinal Massaia di Asti è stata potenziata la brachiterapia, ovvero una metodica radioterapica di grande efficacia nel trattamento di tumori ginecologici, della cute, del labbro e dell’esofago. Le novità sono un software di calcolo e degli applicatori per i trattamenti ginecologici.

La brachioterapia è disponibile nel percorso di cura solo in cinque Centri di Radioterapia del Piemonte: Asti, Sant’Anna di Torino, Novara, Cuneo e Candiolo. A Asti, in particolare, soddisfa le esigenze di tutto il quadrante sud-est del Piemonte e, ad oggi, è l’unico Centro in Piemonte ad effettuare la brachiterapia interstiziale del labbro. Afferiscono al Centro mediamente settanta pazienti all’anno, con trattamenti articolati su più sedute

