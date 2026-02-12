Rivalta, la consigliera Gaudiano: Il mio post sugli agenti feriti al corteo Askatasuna era ironico

RIVALTA – Dopo giorni di polemiche e attacchi mediatici, la consigliera comunale di Rivalta di Torino, Flavia Gaudiano, è intervenuta con un comunicato per chiarire il significato del post che nei giorni scorsi ha fatto discutere, in cui ironizzava sugli agenti di polizia feriti durante gli scontri nella manifestazione per Askatasuna a Torino.

«Un post ironico contro la strumentalizzazione dei fatti», ha scritto Gaudiano, precisando che il suo intento non era ferire nessuno, ma criticare l’uso politico degli eventi. «Mi piacerebbe manifestare agli agenti la mia solidarietà ed esprimere loro anche le mie scuse. Mi dispiace moltissimo che il mio post sia stato frainteso», ha aggiunto, sottolineando di essere stata sorpresa dalla viralità della pubblicazione.

Il comunicato fa riferimento anche alla campagna di attacchi personali che la consigliera ha subito, spesso di natura sessista, e alla strumentalizzazione politica della manifestazione torinese: «La visita della premier agli agenti ha generato un crescendo di manipolazioni della realtà. Una parte politica ha sfruttato la situazione per giustificare le misure restrittive introdotte dal nuovo decreto sicurezza», scrive.

Gaudiano spiega che il post non si riferiva alle condizioni di salute degli agenti, ma alla narrazione politica che si è creata intorno all’evento. Ricorda inoltre che, durante il Consiglio comunale sulla sicurezza del 2 febbraio, aveva criticato duramente le politiche del governo e difeso l’amministrazione locale dagli attacchi della Lega. Secondo la consigliera, le reazioni contro di lei sono state amplificate dai rilanci a livello nazionale, fino a coinvolgere profili ufficiali di partiti e leader politici.

Nonostante la vicenda abbia avuto un forte impatto personale, Gaudiano ha ricevuto anche manifestazioni di solidarietà, tra cui quella della sezione Anpi di Grugliasco, di cui fa parte. «Io sono una pacifista e questa vicenda mi ha fatto davvero molto male», ha sottolineato, ricordando che la sua militanza sindacale comprende anche organizzazioni di polizia, smentendo così le accuse di ostilità verso le forze dell’ordine.

Infine, la consigliera ha espresso vicinanza sia agli agenti feriti sia a chi, come la giornalista Rita Rapisardi, ha subito attacchi simili. Il comunicato si chiude con una citazione di Vittorio Arrigoni: «Restiamo umani», un invito a combattere le ingiustizie e le strumentalizzazioni con solidarietà e rispetto reciproco.

Gaudiano si firma “antifascista, attivista per i diritti umani e consigliera comunale di opposizione a Rivalta di Torino nel Gruppo misto.”

