Inaugurata una nuova area cani in corso Galileo Ferraris a Torino

TORINO – È stata inaugurata oggi in corso Galileo Ferraris la nuova area cani realizzata dalla Città di Torino grazie alla sponsorizzazione di Arcaplanet, azienda leader nel settore del pet care. All’evento erano presenti l’assessore comunale alla Tutela degli animali Francesco Tresso, la presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio e la chief customer officer di Arcaplanet Monica Gagliardi.

L’intervento ha riguardato la bonifica e il recupero funzionale di uno spazio urbano che viene ora restituito alla cittadinanza, in un quartiere dove le aree dedicate allo sgambamento libero dei cani risultano meno diffuse anche per vincoli di tutela. La nuova area, estesa su circa 400 metri quadrati e realizzata nel rispetto delle linee guida dell’ASL, amplia così l’offerta di spazi pubblici sicuri e accessibili per i proprietari di animali.

Con questa inaugurazione salgono a 56 le aree cani presenti nei parchi e nei giardini torinesi, per una superficie complessiva che supera i 90 mila metri quadrati. “Si tratta del primo intervento di sponsorizzazione per la realizzazione di un’area cani, in una delle circoscrizioni dove la richiesta era più forte – ha spiegato l’assessore Tresso –. Torino è una città sempre più pet-friendly, con oltre 80 mila cani censiti e numerosi spazi verdi dedicati al loro benessere”.

Soddisfazione anche dalla presidente Savio: “In Circoscrizione 1, a fronte di una presenza significativa di animali da compagnia, le uniche aree cani erano al parco Clessidra. Questo nuovo spazio risponde a un’esigenza molto sentita dal territorio e ringrazio gli uffici e Arcaplanet per il lavoro svolto”.

“Contribuire alla valorizzazione di questo spazio significa dare una risposta concreta a una comunità attenta al mondo animale – ha commentato Monica Gagliardi –. Crediamo che il benessere dei pet passi anche dalla qualità del tempo trascorso all’aria aperta, in luoghi accoglienti e sicuri”.

