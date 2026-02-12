Ryanair amplia l’operativo estivo 2026 su Torino: terzo aereo basato e due nuove rotte su Sofia e Tirana

TORINO – Ryanair ha annunciato l’operativo estivo 2026 per l’aeroporto di Torino, che prevede un potenziamento dell’attività rispetto alla stagione precedente. La compagnia introdurrà un terzo aeromobile basato nello scalo – uno in più rispetto all’estate 2025 – e programmerà oltre 380 voli settimanali su 32 rotte complessive.

Tra le novità figurano due nuove destinazioni: Sofia, in Bulgaria, e Tirana, in Albania. L’offerta sarà inoltre rafforzata su più di dieci collegamenti già operativi, tra cui Lamezia Terme, Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Reggio Calabria, Siviglia e Trapani-Marsala, con un aumento delle frequenze.

Secondo i dati diffusi dalla compagnia, il nuovo operativo consentirà di raggiungere una capacità di circa 3,3 milioni di passeggeri annui, con un incremento del 21% rispetto ai volumi precedenti. L’investimento complessivo legato ai tre aeromobili basati a Torino è stimato in 300 milioni di dollari.

L’espansione dell’attività sullo scalo torinese si inserisce nella strategia di consolidamento della presenza della compagnia nel Nord Italia. Ryanair evidenzia inoltre un impatto occupazionale legato alle operazioni sul territorio, con il sostegno a oltre 2.500 posti di lavoro nella regione Piemonte, tra occupazione diretta e indotto.

Il rafforzamento dell’offerta contribuirà ad ampliare le opzioni di collegamento per i passeggeri in partenza dal Piemonte, sia per viaggi leisure sia per spostamenti legati al lavoro, in un contesto di crescente competizione tra vettori sugli scali italiani.

