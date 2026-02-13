EconomiaScuola e formazioneTorino
Università di Torino, il piano da 464 milioni per 91 interventi edilizi
Ecco la strategia per il piano edilizio, con attenzione particolare al polo di Grugliasco
TORINO – Oltre 464 milioni di euro di investimenti e 91 interventi edilizi programmati. Sono i numeri del piano di sviluppo immobiliare presentato dall’Università di Torino durante la “Conferenza zero edilizia”, svoltasi nell’Aula magna della Cavallerizza Reale.
L’Ateneo governa un patrimonio articolato in più di 120 edifici per oltre 400 mila metri quadrati distribuiti sul territorio. Il programma edilizio complessivo ammonta a 464,2 milioni di euro. La voce più rilevante riguarda il Polo Scientifico di Grugliasco, con 199,3 milioni di euro. Al progetto “Reinventing UniTo” sono destinati 158,5 milioni, mentre 50,2 milioni finanzieranno interventi superiori al milione di euro e 21,3 milioni opere sotto tale soglia.
Il piano rappresenta una delle più rilevanti operazioni di programmazione edilizia universitaria in Piemonte, con ricadute attese sul territorio, sulla qualità degli spazi e sull’attrattività dell’Ateneo.
