Carnevale sulla neve in Vialattea: sci in maschera e quali le feste in programma
Le proposte per chi desidera trascorrere il Carnevale ad alta quota
Neve e coriandoli si incontrano sulle piste olimpiche. La Vialattea propone una settimana speciale all’insegna dello sport e del divertimento, coinvolgendo le principali località del comprensorio.
Sauze d’Oulx, Claviere e Sestriere
A Sauze d’Oulx l’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle 17.30 al Campetto Clotes, dove torna la tradizionale sfilata di Carnevale. Evento aperto a tutti, residenti e turisti, con un invito particolare a partecipare in maschera.
Sempre sabato 14 febbraio, alle 17.00, nella Piazza della Chiesa di Claviere, spazio ai più piccoli con il Carnevale dei Bambini: giochi, attività dedicate e musica per un pomeriggio pensato per le famiglie che scelgono la montagna anche durante le festività.
A Sestriere il momento clou è in programma lunedì 16 febbraio dalle 14.30 sulla pista Standard con la tradizionale Gara di Sci in Maschera organizzata dallo Sci Club Sestriere in collaborazione con Comune, Consorzio Turismo e Pro Loco.
Alle 17.00 la festa si sposta in zona partenza della seggiovia Cit Roc con l’arrivo della slitta trainata dai siberian husky del Centro Sleddog Sestriere.
Cesana Torinese, debutta la “Three Ski”
Novità 2026 a Cesana Torinese: lunedì 16 febbraio alle 15.00 in piazza Vittorio Amedeo debutta la “gara in maschera di Three Ski”, una competizione che vedrà squadre composte da tre persone affrontare il percorso lungo via Roma indossando un unico paio di sci.
