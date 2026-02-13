Carnevale 2026 in Piemonte, ecco quali gli eventi in programma

PIEMONTE – Il Carnevale entra nel vivo in Piemonte e la Regione non manca di eventi e festeggiamenti. Da Torino ai centri della provincia, il weekend si preannuncia ricco di sfilate, feste per famiglie e appuntamenti storici che animano piazze e quartieri tra tradizione e spettacolo.

Torino, il Carlevè ’d Turin anima la città

Si parte dal capoluogo con il Carnevale di Torino, conosciuto come Carlevè ’d Turin 2026. Un calendario diffuso che coinvolge diversi quartieri e spazi cittadini, con eventi pensati per tutte le età.

Il programma è iniziato domenica 1° febbraio con l’Antico Carnevale del Balon e la grande sfilata alla Pellerina. Nel weekend spazio agli appuntamenti alle Porte di Torino (14 febbraio), al suggestivo Carnevale Eridaneo sul Po e alle iniziative al Luna Park della Pellerina (15 febbraio).

Cuore della festa è il Parco della Pellerina, dove fino all’8 marzo è attivo il Luna Park del Carnevale con attrazioni e animazione per bambini e famiglie.

Gli altri Carnevali in provincia

Storico Carnevale di Ivrea

Tra gli appuntamenti più attesi c’è lo Storico Carnevale di Ivrea, inaugurato come da tradizione il 6 gennaio. Il celebre Carnevale eporediese entra ora nella fase centrale, con le giornate dedicate alla Battaglia delle Arance, simbolo della manifestazione e rievocazione della rivolta popolare contro il tiranno.

Carmagnola, due giorni di festa con Re Peperone

A Carmagnola il Carnevale si concentra tra domenica 15 e martedì 17 febbraio.

Domenica 15 febbraio, dalle 15.30 al Salone Antichi Bastioni, spazio alla Baby Dance animata da Madame Zorà, con attività dedicate ai più piccoli, musica e giochi. A seguire il Nutella Party organizzato dalla Pro Loco cittadina.

Martedì 17 febbraio alle 15 è in programma la tradizionale sfilata dei carri allegorici lungo via Novara, via Bergamina, via Torino e via Savonarola. Protagoniste le storiche maschere cittadine di Re Peperone e della Bela Povronera.

Carnevale di carri e mongolfiere a Mondovì

Domenica 15 febbraio si terrà la grande sfilata dei carri allegorici giganti, che attraversano la città in una girandola di coriandoli e musica. Nel pomeriggio è prevista l’attrazione cardine del comune di Mondovì: la possibilità di vedere la città dall’alto grazie ai voli vincolati in mongolfiera, un’esperienza che rende questo carnevale unico nel suo genere.

Carnevale di Rivoli

La grande parata colorerà il centro storico della città giorno 15 febbraio. Una sfilata di carri allegorici, bande e majorette, a cui si accoderanno – grazie a un accordo speciale con il comune di Saluzzo – cinque giganti di cartapesta che si sfideranno in un concorso regionale.

Il Carnevale degli Strambicoli: creatività itinerante

Tra gli appuntamenti più originali spicca il Carnevale degli Strambicoli, una parata itinerante all’insegna dell’ingegno e della fantasia con carri allegorici e gruppi di ballo.

Le date previste nel 2026 sono varie e si svolgono per tutto il mese di febbraio:

14 febbraio – Candiolo

14 febbraio – Chieri

15 febbraio – Volvera

21 febbraio – La Loggia

22 febbraio – None

28 febbraio – Airasca

Ecco alcuni degli eventi che coloreranno questo territorio nel weekend, permettendoci di vivere momenti all’insegna del divertimento e del folklore.

