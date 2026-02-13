Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, Torino spegne la Mole e i ponti per “M’illumino di Meno”

TORINO – Lunedì 16 febbraio Torino aderisce a “M’illumino di Meno 2026”, la campagna nazionale sul risparmio energetico promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, in occasione della Giornata dedicata agli stili di vita sostenibili.

Per l’occasione la Città spegnerà fino alle ore 22 le luci decorative della Mole Antonelliana, di Palazzo Civico e dei ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella. Un gesto simbolico che intende richiamare l’attenzione sull’urgenza della transizione ecologica e sulla necessità di ridurre i consumi energetici.

L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’adozione di comportamenti concreti: dalla promozione della mobilità dolce al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, fino a una gestione più attenta delle risorse per contenere sprechi ed emissioni.

L’edizione 2026 è dedicata al ruolo della ricerca scientifica nella lotta alla crisi climatica, attraverso la campagna “M’illumino di Scienza”, lanciata simbolicamente dal CERN di Ginevra. Un richiamo al contributo della scienza nell’orientare le politiche energetiche verso soluzioni basate su dati e innovazione.

Sul piano locale, Torino prosegue il proprio percorso verso la neutralità climatica attraverso il Climate City Contract, un piano sviluppato insieme a università, imprese, terzo settore e cittadini per ridurre le emissioni di CO₂. L’impegno è stato riconosciuto nell’ottobre 2024 con l’assegnazione della Mission Label della Commissione Europea, nell’ambito della missione “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”.

La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è stata istituita dal Parlamento con la legge 34 del 2022.

