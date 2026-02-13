Lavori alla rete fognaria a Torino: modifiche alla viabilità in via Reiss Romoli dal 17 al 21 febbraio

TORINO – Modifiche temporanee alla circolazione in via Reiss Romoli e in strada vicinale della Campagna da martedì 17 a sabato 21 febbraio 2026. I provvedimenti sono necessari per consentire la realizzazione e l’allaccio di un tratto di fognatura alla rete principale.

Nel dettaglio, lungo la carreggiata nord di via Reiss Romoli, in direzione strada dell’Aeroporto, il transito sarà interdetto per circa 150 metri a partire dal civico 314. Sulla carreggiata sud, in direzione corso Vercelli, la chiusura interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con via Paolo Veronese e via Lulli.

Il traffico non verrà interrotto ma deviato su percorsi alternativi. In direzione strada dell’Aeroporto, i veicoli saranno convogliati sulla carreggiata opposta all’altezza dell’uscita della stazione di servizio Tamoil, per poi rientrare nella viabilità ordinaria in corrispondenza di via Paolo Veronese. Chi invece procede verso corso Vercelli non potrà percorrere il tratto tra via Paolo Veronese e via Lulli: sarà obbligatorio svoltare in via Paolo Veronese e seguire la deviazione che consente di rientrare su via Reiss Romoli passando da via Lulli.

Interventi e modifiche sono previsti anche in strada vicinale della Campagna. Nel segmento compreso tra il civico 298 e il numero 308 verrà istituito il senso unico di marcia, con chiusura della carreggiata nella direzione opposta. Dal numero 308 fino a strada dell’Aeroporto sarà invece attivato il doppio senso di circolazione.

Nelle aree interessate dai cantieri saranno in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e il limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari.

L’amministrazione invita, quando possibile, a utilizzare percorsi alternativi e a pianificare gli spostamenti con anticipo. L’intera zona sarà dotata di segnaletica temporanea per guidare gli automobilisti lungo le deviazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese