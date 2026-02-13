TorinoTrasporti
Metropolitana di Torino ferma per diversi minuti per prestare soccorso a un passeggero
Da poco la metropolitana è ripartita.
TORINO – Per diversi minuti, la metropolitana di Torino è stata ferma. Così come segnalato anche da alcuni utenti.
Il motivo sarebbe che un passeggero si è trovato in difficoltà, potrebbe essere stato male.
Metropolitana: il servizio è temporaneamente sospeso
Stiamo prestando soccorso a un passeggero in difficoltà. Ci scusiamo per il disagio
Il messaggio di GTT.
