Metropolitana di Torino ferma per diversi minuti per prestare soccorso a un passeggero

Da poco la metropolitana è ripartita.

TORINO – Per diversi minuti, la metropolitana di Torino è stata ferma. Così come segnalato anche da alcuni utenti.

Il motivo sarebbe che un passeggero si è trovato in difficoltà, potrebbe essere stato male.

Metropolitana: il servizio è temporaneamente sospeso
Stiamo prestando soccorso a un passeggero in difficoltà. Ci scusiamo per il disagio

Il messaggio di GTT.

Da poco la metropolitana è ripartita.

