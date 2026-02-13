CronacaEventiTorino
NO allo sfruttamento animale al Carnevale di Ivrea, annunciata la protesta
Domenica 15 febbraio 2026 varie associazioni in piazza a Ivrea contro l’uso dei cavalli alla Battaglia delle Arance del Carnevale
IVREA – Protesta annunciata per domenica 15 febbraio alle 15.30 in via dei Mulini, dove diverse sigle animaliste scenderanno in piazza contro l’impiego di animali nello storico Carnevale di Ivrea.
Di seguito le motivazioni del dissenso:
“La Battaglia delle Arance è un evento centrale del Carnevale di Ivrea che vede contrapporsi squadre di aranceri a piedi e squadre su carri trainati da cavalli. Le associazioni denunciano con forza una tradizione inaccettabile che si nasconde dietro il velo del folklore e della rievocazione storica.
I cavalli sono costretti a muoversi in un contesto di urla assordanti e lancio violento di quintali di agrumi,uno scenario che è fonte di terrore e stress per animali la cui natura li porterebbe a fuggire da simili situazioni di pericolo. La pavimentazione scivolosa e l’imprevedibilità della folla espongono inoltre gli equidi a gravi rischi di cadute e infortuni, talvolta fatali.”
A promuovere la protesta sono Avi, Fronte Animalista, NoMattatoio Milano, LEAL, Task Force Animalista, Codice Vegan, Cuneo Veg e Se Nulla Importa Importerà. Le associazioni contestano in particolare l’utilizzo dei cavalli durante la manifestazione, ritenendo che il contesto tumultuoso della battaglia esponga gli animali a stress e a rischi concreti per la loro incolumità.
Secondo gli organizzatori del presidio, la pavimentazione resa scivolosa dagli agrumi e l’imprevedibilità dei movimenti della folla rappresenterebbero ulteriori elementi di pericolo per gli equidi, con il timore di cadute o infortuni anche gravi.
Gli attivisti invitano cittadini e media a partecipare per sollecitare un confronto pubblico sul futuro della manifestazione e su possibili forme alternative di rievocazione storica che non prevedano l’impiego di animali.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese