NO allo sfruttamento animale al Carnevale di Ivrea, annunciata la protesta

IVREA – Protesta annunciata per domenica 15 febbraio alle 15.30 in via dei Mulini, dove diverse sigle animaliste scenderanno in piazza contro l’impiego di animali nello storico Carnevale di Ivrea.

Di seguito le motivazioni del dissenso:

“La Battaglia delle Arance è un evento centrale del Carnevale di Ivrea che vede contrapporsi squadre di aranceri a piedi e squadre su carri trainati da cavalli. Le associazioni denunciano con forza una tradizione inaccettabile che si nasconde dietro il velo del folklore e della rievocazione storica.

I cavalli sono costretti a muoversi in un contesto di urla assordanti e lancio violento di quintali di agrumi,uno scenario che è fonte di terrore e stress per animali la cui natura li porterebbe a fuggire da simili situazioni di pericolo. La pavimentazione scivolosa e l’imprevedibilità della folla espongono inoltre gli equidi a gravi rischi di cadute e infortuni, talvolta fatali.”

