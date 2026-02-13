San Salvario, prende a calci un suv parcheggiato: arrestato giovane con divieto di dimora

TORINO – Prima prende a calci con forza un SUV in sosta, poi oppone resistenza agli agenti che lo fermano. È finita con una denuncia e un nuovo arresto la serata di martedì 10 febbraio 2026 nel quartiere San Salvario.

L’episodio è avvenuto nella prima serata, vicino Porta Nuova. Una pattuglia in borghese del reparto operativo speciale della polizia locale stava effettuando verifiche mirate su alcune segnalazioni quando gli agenti hanno notato un giovane sulla ventina, mentre colpiva ripetutamente con calci un suv parcheggiato lungo la strada.

Gli operatori sono intervenuti immediatamente, tentando di bloccarlo, ma il ragazzo avrebbe però opposto resistenza e si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità. È stato quindi accompagnato negli uffici del comando di via Bologna per ulteriori accertamenti. Una volta identificato, è emerso che risultava destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Torino, misura attualmente in vigore e disposta dal tribunale a seguito di un precedente arresto per atti persecutori.

Alla luce degli accertamenti, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese