Merce fuori legge sequestrata a Domodossola, commerciante a rischio sanzione

DOMOSOSSOLA – Sono stati quantificati 13mila pezzi in plastica monouso, tra bicchieri e prodotti per l’igiene. I militari della compagnia di Domodossola hanno sequestrato la suddetta mole in un negozio del Verbano-Cusio-Ossola.

Nel negozio rilevati e sequestrati anche un centinaio di trucchi e cosmetici da usare per le decorazioni a tema carnevalesco, privi delle informazioni minime di sicurezza. Il commerciante rischia una sanzione tra i 6.032 e i 50.823 euro.

La merce non è conforme alla norma del 2019 (Direttiva SUP – Single Use Plastic) che regola la vendita di prodotti in plastica non riciclabili e inorganici e vieta l’utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio.

