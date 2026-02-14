Alba dice addio a Maria Franca Ferrero: anche il ministro Crosetto presente alle esequie

ALBA – Oggi Alba (CN) piange la sua illustre concittadina Maria Franca Ferrero. Morta a 87 anni lo scorso 12 febbraio, imprenditrice, era vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni. Il 19 dicembre scorso era stata nominata all’unanimità dall’assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita.

Le esequie sono state celebrate alle ore 15 nella cattedrale di San Lorenzo, in piazza Risorgimento. Provvedimenti viabili e un’imponente macchina organizzativa sono stati necessari per accogliere le moltissime persone che erano attese. A rendere omaggio a Maria Franca e alla sua illustre famiglia, nome storico dell’imprenditoria italiana, c’erano anche il Ministro della Difesa Guido Corsetto, in rappresentanza del governo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco della Città di Alba, Alberto Gatto. La presidente del Consiglio Meloni ha inviato una corona di fiori, esposta alla camera ardente in Fondazione Ferrero.

La salma è stata accolta da un lungo applauso, in piazza e sotto i portici una folla numerosa. Disposto anche un maxischermo nel piazzale antistante il Duomo.

Il Comune per il pomeriggio ha annunciato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta, il fermo delle attività, la chiusura dei negozi. L’Associazione commercianti albesi ha distribuito ai negozianti 500 foto della signora Ferrero da esporre nelle vetrine.

