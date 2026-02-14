Scontro mortale ad Asti sulla statale per Torino, identificate le vittime

ASTI – Ci sono importanti aggiornamenti sul grave scontro sulla statale 10 tra Asti e Torino avvenuto ieri sera, 13 febbraio. Sono una coppia Adriana Calosso, 68 anni e Piero Giamello di 62 le vittime. La coppia viveva ad Asti ed era piuttosto conosciuta localmente.

Lei era residente a Castagnole Monferrato mentre il compagno era residente a Barbaresco. Entrambi viaggiavano sulla Fiat Punto che, per cause ancora da definire, si è scontrata frontalmente contro l’Audi 3, condotta da un uomo di 32 anni di Tonco sulla quale viaggiava anche una ragazza di 23 anni, cameriera al bar di Bramairate e residente a Baldichieri.

L’Audi era diretta verso Villafranca mentre la Punto viaggiava sulla corsia verso Asti quando, durante la pioggia a dirotto, è avvenuto l’impatto, che si è verificato poco dopo le 22 nei pressi del distributore vicino al casello di Asti Ovest.

Per i due occupanti della Punto non vi è stato nulla da fare, il decesso è avvenuto subito dopo lo scontro e a nulla sono valse le manovre dei primi soccorritori. I Vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo per estrarre i corpi e i sopravvissuti dalle lamiere accartocciate dei mezzi coinvolti.

La ragazza è stata portata all’ospedale di Asti: gravemente ferita, ma fuori pericolo, ha riportato varie fratture, con alcune lesioni che hanno interessato anche organi interni, ma è comunque stabile. Il guidatore dell’Audi è stato invece elitrasportato al Cto di Torino. È arrivato in ospedale in codice rosso a causa di numerosi traumi riportati: il quadro clinico è serio, ma stabile, l’uomo è sveglio e cosciente. È già stato operato nella notte e la prognosi, ad ora, è di 60 giorni.

Intanto proseguono gli accertamenti degli agenti di Polizia Municipale intervenuti per i rilievi. Molto importante è la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate in vari punti dell’area di rifornimento.

