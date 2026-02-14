Olimpiadi Milano-Cortina, il casalese Bagnis quinto nello skeleton: è il miglior risultato nella disciplina maschile dal 1948

CORTINA D’AMPEZZO – Ancora nessuna medaglia piemontese alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma ieri sera, 13 febbraio, un atleta piemontese ha riscritto la storia. Amedeo Bagnis, nato a Casale Monferrato (AL) e residente a Tricerro (VC), ha chiuso quinto nella gara di skeleton maschile sulla pista di Cortina: si tratta del miglior risultato per un italiano in questa disciplina dalle Olimpiadi di Sankt Moritz del 1948, in cui Nino Bibbia vinse la medaglia d’oro. Quella medaglia, tra l’altro, fu la prima in assoluto per un atleta italiano alle Olimpiadi invernali. Il quinto posto fu anche il risultato ottenuto dalla skeletonista novarese nella gara Olimpica di Torino 2006 sulla pista di Cesana Pariol.

Il 26enne casalese ha fatto quattro run da incorniciare, l’ultima gli ha garantito il quinto posto, in una gara vinta, come da pronostico, dal britannico Matt Weston.

