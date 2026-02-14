Torino: il 22 febbraio una passeggiata in ricordo di Emilio Salgari

Il 22 ci sarà la passeggiata ad anello di 8,5 km dal titolo “La Grande Avventura di Emilio Salgari”, dedicato ai luoghi torinesi dello scrittore.

Il ritrovo è alle 13.30 alla bocciofila di Madonna del Pilone, con possibilità di pranzo su prenotazione.

La partenza è prevista alle 14.30 verso corso Casale 205, dove Salgari abitò.

Il percorso proseguirà lungo il Lungo Po fino a Villa Rey, vicino a un parco che si propone di dedicargli.

Sono obbligatorie scarpe da trekking e prenotazione almeno 24 ore prima; l’iniziativa è riservata ai soci.