Tempo LiberoTorino
Torino: il 22 febbraio una passeggiata in ricordo di Emilio Salgari
Il ritrovo alle 13.30 alla bocciofila di Madonna del Pilone
TORINO – Il 22 febbraio a Torino è in programma un’altra uscita del ciclo di camminate “Sentiero Verde”, organizzate dall’associazione Camminare lentamente con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo19 ore fa
Sono in arrivo piogge e fitte nevicate sul Piemonte, attesi fino a 50 centimetri di neve fresca: i dettagli
Enogastronomia22 ore fa
Quali sono i 10 locali in cui si mangia il fritto misto alla piemontese più buono a Torino
Cronaca2 giorni fa
E’ morta Maria Franca Ferrero, figura discreta e decisiva nella storia del gruppo dolciario
Cronaca1 giorno fa
Scopre il tentativo di furto e accoltella il ladro: arrestato per tentato omicidio a Torino
Cronaca2 giorni fa
Ha confessato l’uomo che ha sepolto la madre a Stupinigi: l’ho uccisa per la pensione
Tempo Libero23 secondi fa
Torino: il 22 febbraio una passeggiata in ricordo di Emilio Salgari
Torino10 ore fa
Lavori alla rete fognaria a Torino: modifiche alla viabilità in via Reiss Romoli dal 17 al 21 febbraio
Alessandria12 ore fa