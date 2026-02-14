Seguici su

Tempo LiberoTorino

Torino: il 22 febbraio una passeggiata in ricordo di Emilio Salgari

Il ritrovo alle 13.30 alla bocciofila di Madonna del Pilone
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

22 secondi fa

il

TORINO – Il 22 febbraio a Torino è in programma un’altra uscita del ciclo di camminate “Sentiero Verde”, organizzate dall’associazione Camminare lentamente con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Il 22 ci sarà la passeggiata ad anello di 8,5 km dal titolo “La Grande Avventura di Emilio Salgari”, dedicato ai luoghi torinesi dello scrittore.
Il ritrovo è alle 13.30 alla bocciofila di Madonna del Pilone, con possibilità di pranzo su prenotazione.
La partenza è prevista alle 14.30 verso corso Casale 205, dove Salgari abitò.
Il percorso proseguirà lungo il Lungo Po fino a Villa Rey, vicino a un parco che si propone di dedicargli.
Sono obbligatorie scarpe da trekking e prenotazione almeno 24 ore prima; l’iniziativa è riservata ai soci.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *