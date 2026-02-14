Verbania pronta ad accogliere Gino Cecchettin e la Fondazione Giulia Cecchettin

VERBANIA – Gino Cecchettin a Verbania. Dopo il rinvio forzato dello scorso dicembre, che aveva lasciato in sospeso un momento di confronto molto atteso dalla comunità, il Comune di Verbania annuncia il recupero dell’appuntamento con Gino Cecchettin e la Fondazione Giulia Cecchettin, giovedì 5 marzo. In questa data, il Teatro Il Maggiore diventerà il fulcro di un’intensa giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere, giornata che sarà articolata in due momenti distinti, pensati per coinvolgere diverse generazioni:

al mattino un incontro riservato esclusivamente agli studenti e alle studentesse delle scuole di Verbania, moderato dalla giornalista Beatrice Archesso di La Stampa. Un momento di ascolto diretto, un’opportunità preziosa per i giovani di confrontarsi con una testimonianza che trasforma la tragedia in impegno civile ed educazione all’affettività;

alla sera un incontro aperto a tutta la cittadinanza, moderato dalla giornalista Laura Fabbri di VCO Azzurra TV. Un momento di riflessione collettiva per ribadire che la lotta alla violenza di genere è una responsabilità condivisa, che attraversa ogni generazione e richiede una presa di coscienza collettiva e istituzionale.

Per l’evento serale delle ore 20:30, l’ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. I cittadini possono riservare il proprio posto inquadrando il QR code presente sulle locandine ufficiali affisse in città e sul sito: https://www.bibliotechevco.it/eventi/scegliere-di-non-stare-in-silenzio-17950/.

