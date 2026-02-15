Arrestato a Intra dopo una serie di aggressioni, la polizia lo stende col taser

VERBANIA – Un uomo sulla quarantina è stato arrestato dalla polizia di Verbania, intervenuta dopo la segnalazione di una persona aggressiva in un locale di Intra.

L’uomo, che aveva sferrato pugni e schiaffi a due persone e scagliato una sedia verso gli agenti, è stato fermato e steso grazie all’uso di un taser. Dopo averlo immobilizzato, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare grazie alla quale hanno trovato 50 grammi di cocaina.

L’arresto è stato convalidato ed è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Ora si trova nel carcere di Verbania con l’accusa di resistenza e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese