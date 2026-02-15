CittadiniEconomiaTorino
La Banca di Caraglio apre la quarta filiale a Torino in corso Peschiera
La sua quarta filiale nel capoluogo regionale, la sesta sull’area metropolitana torinese
TORINO – Nuovo tassello nel percorso di radicamento urbano per la Banca di Caraglio, che lunedì 16 febbraio inaugura la sua quarta filiale a Torino, in corso Peschiera 265. Si tratta del sesto sportello sull’area metropolitana torinese, un’espansione che rafforza la presenza dell’istituto nel capoluogo. L’apertura rappresenta un investimento sul territorio e sul commercio di prossimità.
Un presidio strategico nel quartiere Pozzo Strada
La nuova filiale sorge nel quartiere Pozzo Strada, area residenziale e commerciale particolarmente dinamica. Qui il bacino d’utenza è ampio, servito da mezzi pubblici e infrastrutture che favoriscono l’accessibilità sostenibile.
Il presidente Livio Tomatis ha sottolineato come l’apertura risponda a una logica di sviluppo coerente con i principi ESG adottati dal Consiglio di Amministrazione. La posizione, infatti, consente di privilegiare gli spostamenti tramite bus e metropolitana, riducendo l’impatto ambientale.
Crescita e rete sul territorio torinese
Con la nuova agenzia di corso Peschiera, la Banca di Caraglio rafforza una presenza già articolata nei quartieri Crocetta, San Salvario e Santa Rita, oltre alle sedi nell’area metropolitana di Grugliasco e Chieri.
Secondo il direttore generale Giorgio Draperis, la nuova filiale permetterà una maggiore integrazione tra gli sportelli cittadini, favorendo quella “massa critica” di soci e clienti necessaria per ampliare ulteriormente i servizi decentrati.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese