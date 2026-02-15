AlessandriaSport
Basket: Derthona espugna il campo di Sassari 89-82
Rilevanti i 20 punti e 7 assist di Hubb insieme all’ottima prestazione di Vital
ALESSANDRIA – Il Derthona basket vince in trasferta 89-82 contro Sassari nella 20a giornata di Serie A.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo2 giorni fa
Sono in arrivo piogge e fitte nevicate sul Piemonte, attesi fino a 50 centimetri di neve fresca: i dettagli
Asti1 giorno fa
Scontro mortale ad Asti sulla statale per Torino, identificate le vittime
Enogastronomia3 giorni fa
Quali sono i 10 locali in cui si mangia il fritto misto alla piemontese più buono a Torino
Asti2 giorni fa
Frontale sulla statale alle porte di Asti: perdono la vita in due, ci sono anche due feriti gravi
Torino2 giorni fa