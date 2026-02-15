Seguici su

Basket: Derthona espugna il campo di Sassari 89-82

Rilevanti i 20 punti e 7 assist di Hubb insieme all’ottima prestazione di Vital
ALESSANDRIA – Il Derthona basket vince in trasferta 89-82 contro Sassari nella 20a giornata di Serie A.

Gli ospiti scappano nel primo tempo con Strautins, Gorham e Hubb, toccando il +16 (22-38), ma Sassari rientra fino al -1 nel terzo quarto. Nel finale Biligha, Hubb e Vital respingono i tentativi di rimonta di Johnson e Buie, chiudendo i conti.

I bianconeri sono stati guidati dai 20 punti e 7 assist di Hubb (21 di valutazione), i 15 punti (5/7 al tiro) e 4 assist di Vital (22 di valutazione), i 15 punti di Manjon e i 10 punti e 4 rimbalzi di Olejniczak. Ai biancoblu non sono bastati i 18 punti e 7 assist (20 di valutazione) di Johnson, i 16 punti, 5 rimbalzi e 7 assist di Buie e i 10 punti a testa di McGlynn e Visconti.

I piemontesi ora si trovano al quinto posto della classifica generale del campionato, a quota 24 punti.
