Volley maschile: Cuneo cede 0-3 in trasferta contro Cisterna

CISTERNA – Una prestazione da dimenticare quella della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in trasferta per la 20^ giornata di regular season. I biancoblù tornano a casa a mani vuote.

Domenica Capitan Cavaccini e compagni affronteranno Padova in un match che ha un gran valore per il prosieguo della stagione, il pubblico di Cuneo e i suoi tifosi saranno al palazzetto a sostenere la squadra, meritano di vedere dei combattenti in campo.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlaure e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Morato schiera: Fanizza palleggio, Barotto opposto, Plak e Mazzone al centro, Lanza e Bayram schiacciatori; Currie (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: « La pallavolo è uno sport di situazione e soluzione ai problemi e noi com’è capitato in altre situazioni abbiamo fatto fatica anche solo a pensare a delle possibili soluzioni ed è venuta fuori una gara veramente molto brutta, una delle prestazioni sicuramente peggiori della stagione. C’è molta delusione ed arrabbiature da parte di tutti, guai non fosse così».

Prossimo appuntamento dei cuneesi sarà in casa Domenica 22 febbraio alle ore 18.00 contro la Sonepar Padova. Prevendita attiva su Liveticket.

Cisterna Volley – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19/25-19/27-25)

