Torino batte per un soffio Mestre in casa (75-73)

TORINO – La Reale Mutua Torino vince 75-73 contro la Gemini Mestre nella 28a giornata di campionato.

É la vittoria che interrompe una serie di cinque sconfitte. Dopo un primo tempo equilibrato, i gialloblù hanno preso il controllo nella ripresa grazie alla zona e al contributo dei gregari, tra cui il giovane Stazzonelli (9 punti). Nel finale decisivi i canestri di capitan Schina, mentre il tiro sulla sirena di Stewart non va a segno. Vittoria preziosa per la classifica (12-15): sorpasso su Mestre e aggancio a Cremona all’undicesimo posto.

