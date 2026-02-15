SportTorino
Torino batte per un soffio Mestre in casa (75-73)
La Reale Mutua ora si trova all’11° posto in classifica generale
TORINO – La Reale Mutua Torino vince 75-73 contro la Gemini Mestre nella 28a giornata di campionato.
É la vittoria che interrompe una serie di cinque sconfitte. Dopo un primo tempo equilibrato, i gialloblù hanno preso il controllo nella ripresa grazie alla zona e al contributo dei gregari, tra cui il giovane Stazzonelli (9 punti). Nel finale decisivi i canestri di capitan Schina, mentre il tiro sulla sirena di Stewart non va a segno. Vittoria preziosa per la classifica (12-15): sorpasso su Mestre e aggancio a Cremona all’undicesimo posto.
