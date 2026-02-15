SportTorino
Il Toro battuto in casa 1-2 dal Bologna
Decisivo il gol nella ripresa di Castro
TORINO – La 25a giornata di campionato non sorride al Toro, che perde 1-2 contro il Bologna. Allo stadio del Toro, il primo tempo regala poche emozioni, l’unico squillo è Rowe che cerca il gol con un tiro a giro ma finisce fuori.
Sempre Rowe sblocca la situazione nella ripresa grazie a un colpo con deviazione di Vlasic che finisce in porta. Il Toro pareggia proprio con Vlasic, ma Castro pochi minuti dopo trova spazio in area e segna per i suoi. Il Bologna ora è 8a in classifica, il Toro 14°.
