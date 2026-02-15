Seguici su

Il Piemonte sul podio alle Olimpiadi: bronzo per Martino Carollo nella staffetta 4×7,5 km

Orgoglio piemontese alla staffetta 4×7,5 km maschile di sci di fondo
4 minuti fa

MILANO-CORTINA – Il Piemonte torna a esultare ai Giochi Invernali. A Milano-Cortina arriva una medaglia che profuma di storia e di rilancio: Martino Carollo, atleta di Borgo San Dalmazzo, conquista il bronzo nella staffetta 4×7,5 km maschile di sci di fondo insieme ai compagni Davide Graz, Elia Barp e Federico Pellegrino.

Un risultato che riporta la regione sul podio olimpico e rilancia il movimento azzurro dello sci nordico.

 

Una staffetta combattuta fino all’ultimo metro

La gara è stata tiratissima sin dalle prime frazioni. A imporsi è stata la Norvegia, che ha chiuso in 1h 04’24″5, davanti alla Francia (+22″2). L’Italia ha centrato il terzo posto a 47″9, difendendo con determinazione il vantaggio sulla Finlandia, rimasta a dieci secondi dal podio.

Decisiva l’ultima frazione di Federico Pellegrino, autore di una prova di grande esperienza e lucidità, capace di contenere il ritorno dei finlandesi e blindare il bronzo.

Per Martino Carollo si tratta di un traguardo che consacra il talento piemontese a livello internazionale, portando Borgo San Dalmazzo e l’intera regione sotto i riflettori olimpici.

