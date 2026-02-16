Troppo alto il rischio valanga: evacuato Rochemolles a Bardonecchia

BARDONECCHIA – L’allerta valanghe in Piemonte, di cui vi abbiamo dato conto più volte in giornata, si sta concretizzando a Bardonecchia. Il comune infatti, ha deciso l’evacuazione completa dell’abitato di Rochemolles, “con divieto di accesso alla frazione e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale delle strade, fino alla riduzione del rischio, che sarà valutato dalla Commissione Locale Valanghe”.

Nella frazione ci sono 10 residenti, che verranno ospitati a Bardonecchia, e 30 ospiti del residence Lo Chalet della Guida, per i quali è stato organizzato un punto di raccolta al Palazzo delle Feste, da dove verranno poi verranno indirizzati verso strutture ricettive, di cui si stavagliando la disponibilità.

L’ordinanza del comune

Visto il comunicato n. 3 del 16.02.2026 ore 18:00 prot. CFAVS 122/2026 pervenuto dalla

Commissione Locale Valanghe che, sulla base degli accertamenti effettuati e dei bollettini ARPA/AINEVA (livello 4/5 e previsioni di rialzo termico), testualmente recita:

“Comune di Bardonecchia – Sito di “Rochemolles” L’osservazione dei versanti, resa difficile dalla copertura nuvolosa ma supportata dalle stazioni nivometeorologiche automatiche ha permesso di confermare l’approssimarsi alla soglia di attenzione (60 cm) con possibilità di raggiungere la soglia di preallarme (80 cm) in caso di formazione di con sistenti e localizzati accumuli eolici nel corso delle prossime ore.

Ciò detto, è auspicabile l’allertamento della popolazione di Rochemolles per la predisposizioneall’evacuazione, implementando il divieto di accesso alla borgata fino alla cessazione dell’emergenza.

La CLV permane in fase di attenzione, con monitoraggio intensificato su tutti i siti attenzionati fino all’estinguersi dei fenomeni”

Preso atto di quanto confermato in sede di riunione di COC in data odierna da parte dei referenti della Commissione Locale Valanghe in merito al rischio comportato dall’accumulo di neve sui versanti a monte della frazione Rochemolles, con particolare riferimento alla zona del Gran Vallone rischio aggravato dal vento che può aver creato ulteriori zone di accumulo potenzialmente caratterizate da elevata instabilità del manto nevoso.

Considerato che per l’incolumità e la sicurezza pubblica si rende necessario evacuare, a titolo precauzionale, le famiglie residenti in Frazione Rochemoles nonché tutti coloro che vi abitano o che lì si trovino a qualunque titolo.

Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica e privata

incolumità.

ORDINA

L’immediata evacuazione a titolo precauzionale dei cittadini residenti o comunque presenti nell’abitato di Rochemolles, con divieto di accesso alla frazione e la contestuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade presso la frazione, sino alla riduzione del livello di rischio che consenta la revoca della presente ordinanza, come sarà successivamente valutato dalla Commissione Locale Valanghe.

