E’ morto l’uomo di 95 anni travolto dal trattore con cui stava lavorando

PAVAROLO – Non ce l’ha fatta ed è deceduto il 95enne Giovanni Varetto, vittima di un incidente agricolo avvenuto in un terreno di sua proprietà a Pavarolo.

L’uomo stava lavorando su un appezzamento agricolo — di fatto un grande orto che curava abitualmente nel tempo libero — situato in via Tetti Aprà. Per cause ancora in fase di accertamento, l’anziano è stato travolto dal trattore su cui stava operando.

Secondo una prima ricostruzione, Varetto era appena sceso dal mezzo quando è stato urtato. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è la possibilità che il freno a mano non fosse stato inserito.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ambulanza all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime.

I medici avevano inizialmente riservato la prognosi, ma nel corso del pomeriggio il quadro clinico è precipitato fino al decesso, causato da un grave politrauma che non gli ha lasciato scampo.

Accertamenti sull’incidente

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i militari dell’Carabinieri della compagnia di Chieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To5, che hanno avviato gli accertamenti di competenza trattandosi di un incidente avvenuto durante attività lavorativa.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese