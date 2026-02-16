Carnevale di Rivoli, successo per la 72esima edizione con il sole e grande partecipazione

RIVOLI – Sole e grande partecipazione hanno accompagnato ieri, domenica 15 febbraio, la 72ª edizione del Carnevale di Rivoli. Corso Susa e Corso Francia si sono trasformati in un lungo percorso di festa, animato da carri allegorici, gruppi mascherati e famiglie accorse fin dal mattino per assistere alla sfilata.

L’evento, tra i più sentiti dalla comunità cittadina, si è inserito nell’ottava edizione del Carnevale delle Due Province, realizzato in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Cinque i carri allegorici in concorso, provenienti da diversi centri del territorio.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il carro di Cavour con “La foresta delle illusioni”. A seguire i gruppi di Nichelino, Piobesi Torinese, Carmagnola e Pinerolo. Tutte le realizzazioni sono state caratterizzate da creatività e impegno, contribuendo alla buona riuscita della manifestazione.

Determinante il lavoro organizzativo della Pro Loco Rivoli, supportata dalla Polizia Locale, dalle forze dell’ordine, dalle associazioni cittadine e dai numerosi volontari che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza dell’intera giornata.

“Il Carnevale di Rivoli è una tradizione che continua a rinnovarsi grazie alla partecipazione della comunità e al lavoro prezioso di associazioni e volontari”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Errigo, sottolineando la forte presenza di famiglie lungo il percorso della sfilata.

Anche quest’anno il Carnevale si conferma un appuntamento centrale per la città, capace di unire territori, associazioni e cittadini in un momento di socialità e valorizzazione delle tradizioni locali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese