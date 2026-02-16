Nella prima giornata del Carnevale di Ivrea non sono mancati i feriti: 138, alcuni finiti in ospedale. Oltre 40mila presenze

IVREA – Domenica 15 febbraio, una delle giornate più attese e vissute dello storico Carnevale di Ivrea con la prima battaglia delle arance. Un momento vissuto nella sua pienezza ed energia che richiama sempre migliaia di persone.

Fin dalle prime ore del mattino un fiume di Berretti Frigi ha invaso la città. Le piazze si sono riempite già durante le cerimonie solenni del Giuramento di Fedeltà e della suggestiva Preda in Dora sul Ponte Vecchio guidate dal Magnifico Podestà Gianni Girardi. In parallelo, le cassette colme di arance prendevano posto ordinate nelle piazze, preludio alla Battaglia.

Grande partecipazione anche alle tradizionali fagiolate – dal Castellazzo a San Lorenzo, da via Dora Baltea a San Bernardo – con lunghe file e un clima di autentica convivialità, a conferma che il Carnevale è prima di tutto comunità.

Non sono, però, mancati i feriti. Si sono registrati 138 feriti, per lo più contusi, che sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa e di Ivrea Soccorso. Ma, se molti sono stati medicati sul posto, per 17 di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. La maggior parte, circa un centinaio, sono stati soccorsi per traumi agli occhi, il resto sono principalmente traumi da caduta.

I numeri del Carnevale di Ivrea

La prima giornata di Battaglia, fanno sapere gli organizzatori, si è conlcusa con numeri che raccontano da soli la portata dell’evento. Sono stati poco meno di 20.000 i biglietti venduti, di cui quasi 7.500 acquistati online.

Nel corso dell’intera giornata si è stimata la presenza di oltre 40.000 persone in città, un flusso continuo che fin dal mattino ha riempito piazze e vie del centro storico. L’area camper ha registrato più di 100 prenotazioni, segnale di un pubblico che sceglie di vivere il Carnevale per più giorni, immergendosi completamente nell’atmosfera della festa.

Particolarmente significativa è stata la presenza di visitatori stranieri, sia tra il pubblico sia tra i camperisti, a conferma della crescente attrattività internazionale dello Storico Carnevale di Ivrea. A raccontare questa energia sono arrivati anche i media: quasi 200 operatori accreditati nell’arco dei tre giorni, tra broadcaster nazionali e agenzie internazionali, attratti dalla spettacolarità della Battaglia e dall’unicità della manifestazione.

Foto da Storico Carnevale di Ivrea

