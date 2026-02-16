Seguici su

Si butta nel Chisone per salvare il cane, ma rimane bloccata: soccorsa dai vigili del fuoco a Pinerolo

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale

PINEROLO – Il suo cane, Lupin, era scivolato dal prato nel greto del torrente Chisone tra Porte e San Secondo di Pinerolo e lei senza pensarci due volte si è buttata in acqua per salvarlo, ma poi non era riuscita a risalire dall’argine e ha chiesto aiuto con il telefonino.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale che l’hanno ripescata dall’acqua. Intervenuta sul posto anche l’ambulanza del 118 Azienda Zero, anche se la donna sta bene.

 

