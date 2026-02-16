Si butta nel Chisone per salvare il cane, ma rimane bloccata: soccorsa dai vigili del fuoco a Pinerolo

PINEROLO – Il suo cane, Lupin, era scivolato dal prato nel greto del torrente Chisone tra Porte e San Secondo di Pinerolo e lei senza pensarci due volte si è buttata in acqua per salvarlo, ma poi non era riuscita a risalire dall’argine e ha chiesto aiuto con il telefonino.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale che l’hanno ripescata dall’acqua. Intervenuta sul posto anche l’ambulanza del 118 Azienda Zero, anche se la donna sta bene.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese