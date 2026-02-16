CronacaTorino
Travolto dal trattore che stava guidando: grave 95enne al San Giovanni Bosco di Torino
Trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino
PAVAROLO – Un anziano di 95 anni è stato travolto dal trattore che stava guidando, in un grave incidente agricolo a Pavarolo. Per cause ancora da determinare l’uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso dall’ambulanza del 118 Azienda Zero all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
