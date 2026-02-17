Denunciati 15 giovani per la violenta rissa scoppiata nel bar della stazione a Ivrea

IVREA – Una violentissima rissa si era consumata nel dehors del bar della stazione ferroviaria a Ivrea (TO), l’8 febbraio scorso. Scoppiata per futili motivi tra gli avventori, probabilmente per qualche sguardo di troppo, la lite era degenerata improvvisamente, con lanci di sedie e suppellettili e ragazzi feriti sporchi di sangue.

All’arrivo delle gazzelle dei Carabinieri, i partecipanti alla rissa erano già tutti fuggiti, ma i militari, grazie all’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, li hanno identificati tutti nei giorni seguenti. Si tratta di 15 giovani della zona, molti dei quali già noti alle forze di Polizia e già controllati durante i servizi effettuati per le cosiddette “zone rosse”. 12 maggiorenni e 3 minorenni, sono stati tutti denunciati alle competenti autorità giudiziarie, in quanto gravemente indiziati dei reati di rissa con lesioni personali e danneggiamento in concorso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese