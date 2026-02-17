Un uomo trovato morto in strada a Torino, ferito al collo: si indaga per omicidio

TORINO – L’allarme lanciato intorno alle 21 di ieri da un passante: un uomo in una pozza di sangue su un marciapiede in via San Marino 133, nel quartiere Santa Rita di Torino.

L’uomo, di 58 anni, è deceduto nonostante sia intervenuto il personale sanitario del 118. Il 58enne, trovato sul marciapiede esterno di una rampa condominiale, presentava una profonda ferita al collo, compatibile con un’arma da taglio. Accanto al cadavere c’era un coltello e alcuni effetti personali della vittima.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile della polizia, guidata da Davide Corazzini, scientifica e carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire cosa sia davvero successo. Saranno utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’ascolto di alcuni testimoni.

L’ipotesi è che si sia trattato di un omicidio, mentre al momento è escluso il movente della rapina. Aperta anche la pista del gesto volontario.

Si attendono maggiori sviluppi anche in seguito all’autopsia.

Notizia in aggiornamento

