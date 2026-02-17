Uomo morto in strada a Torino, si fa concreta l’ipotesi del gesto volontario

TORINO – L’allarme lanciato intorno alle 21 di ieri da un passante: un uomo in una pozza di sangue su un marciapiede in via San Marino 133, nel quartiere Santa Rita di Torino.

L’uomo, di 58 anni, è deceduto nonostante sia intervenuto il personale sanitario del 118. Il 58enne, trovato sul marciapiede esterno di una rampa condominiale, presentava una profonda ferita al collo, compatibile con un’arma da taglio. Accanto al cadavere c’erano un coltello e alcuni effetti personali della vittima, anche una chitarra. Forse l’uomo, straniero, è senza fissa dimora.

Questi ultimi elementi, insieme all’ascolto di alcune persone che hanno testimoniato di non aver udito alcuna colluttazione, farebbe propendere gli investigatori per l’ipotesi del gesto volontario, mentre dapprima si è pensato a un omicidio. Solo l’autopsia, però, potrà davvero confermare quanto accaduto all’uomo.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese