Il campetto di basket di Via braccini, il piú iconico di Torino, da mesi senza uno dei canestri

In questi giorni Torino sarà il centro del basket italiano per le Final Eight di basket, una grande vetrina delle migliori squadre italiane. Ma in questo sfolgorio agonistico ci sono anche dei problemi.

I due campetti di basket in via Paolo Braccini 1 sono il punto di riferimento a Torino per il basket all’aperto. Il playground dispone di due campi da pallacanestro con canestri, ed è frequentato da tantissimi appassionati . In via Braccini si mischiano appassionati, atleti conosciuti, studenti del Poli, stranieri in visita a Torino. Nei campetti si giocano anche tornei estivi molto ben frequentati, famosi per la qualità del gioco e l’atmosfera.

Ma da molti mesi uno dei due tabelloni di uno dei campetti è stato letteralmente sradicato e nessuno i è posto il problema di fare manutenzione, per cui i tanti appassionati non possono giocare. Hanno fatto appelli al Comune di torino, ma per ora nulla.

