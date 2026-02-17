Juve, che botta in Champions: sconfitta 5-2 dal Galatasaray

TORINO – Finisce nel peggiore dei modi l’andata dei playoff di Champions League per la Juventus, sconfitta nettamente in Turchia dal Galatasaray per 5-2.

E pensare che il primo tempo aveva raccontato di una Juve arrambante e capace di ribaltare il gol di Sara e di chiudere in vantaggio 1-2 grazie ad una rarissima doppietta di Koopmeiners. Poi però si infortuna Bremer e tutto cambia.

Nel secondo tempo Spalletti lascia in panchina Cambiaso ammonito, ma non è una mossa con risultati buoni, perchè Cabal, che ne prende il posto, si fa ammonire due volte in 8 minuti e lascia i compagni in 10 dal 67′.

A quel punto però il Gala era già in vantaggio con i gol di Lang e Sanchez. Poi è il buio. I turchi passano ancora con Lang dopo un clamoroso errore della difesa e con Sacha Boy per un 5-2 finale che ora richiede una vera impresa per essere ribaltato la prossima settimana a Torino.

