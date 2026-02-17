SportTorino
Frecciarossa Final Eight e NextGen Cup di basket a Torino: il programma e tutte le informazioni utili
Venerdì 20 febbraio si terrà l’ LBA Showtime game, una partita fra celebrità vip e star dei social
TORINO – Parte mercoledì 18 febbraio l’edizione 2026 delle Frecciarossa Final Eight di Basket in programma all’Inalpi Arena di Torino fino a Domenica 22 febbraio. Per la prima volta si svolgeranno anche le finali della IBSA NextGen Cup 2025/26 che vedono coinvolte le 8 migliori formazioni under 19 dei club di Serie A. I quarti di finale si giocheranno al PalaSermig mentre venerdì 20 e sabato 21 febbraio all’ Inalpi Arena sono in programma la semifinale e la finale.
Il trofeo della Frecciarossa Final Eight 2026 ha anche fatto tappa al Grattacielo Piemonte accolto dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni. Il Grattacielo Piemonte è stato la 17ª tappa di un tour che ha attraversato l’intera area piemontese. Partito da Tortona, il trofeo ha toccato numerosi comuni e diverse società di basket prima di approdare nella sede della Regione.
Venerdì 20 febbraio, dalle ore 19:30 con ingresso gratuito si terrà l’ LBA Showtime game, una partita evento che vedrà riuniti grandi protagonisti della nostra pallacanestro e volti noti del mondo della comunicazione digitale. In campo due squadre, Team Mago e Team Gazzo, con due allenatori d’eccezione: Carlton Myers e Sasha Danilovic.
Il programma delle partite delle Frecciarossa Final Eight di Basket 2026
Quarti di finale
Mercoledì 18 febbraio
- Germani Brescia – APU Old Wild West Udine – ore 18.00
- EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste – ore 20.45
Giovedì 19 febbraio
- Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona – ore 18.00
- Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli – ore 20.45
Semifinali
Sabato 21 febbraio
- Vincente Brescia – Udine / Vincente Milano – Trieste – ore 18.00Vincente Venezia – Tortona / Vincente Bologna – Napoli – ore 20.45
Finale
Domenica 22 febbraio – ore 17.00
Programma IBSA NextGen Cup 2025/26
Quarti di finale – PalaSermig
Giovedì 19 febbraio
- APU IfisSport Udine – Acqua S.Bernardo Cantù – ore 09.30
- Virtus Emilbanca Bologna – Vanoli Basket Cremona – ore 11.30
Giovedì 19 febbraio
- Umana Reyer Venezia – UNA Hotels Reggio Emilia – ore 13.30
- EA7 Emporio Armani Milano – FAP Brescia – ore 15.30
Semifinali – Inalpi Arena
Venerdì 20 febbraio
- Vincente Bologna – Cremona / Vincente Udine –Cantù – ore 15.30
- Vincente Milano – Brescia / Vincente Venezia – Reggio Emilia – ore 17.30
Finale – Inalpi Arena
Sabato 21 febbraio – ore 13.30
L’accesso al PalaSermig e all’Inalpi Arena per le partite della IBSA NextGen Cup è totalmente gratuito.
Apertura Cancelli
• 18,19 febbraio: ore 16.00
• 20 febbraio: ore 14.00
• 21 febbraio: ore 13.00 (Semifinali Nextgen) ore 16.00
• Domenica 22 febbraio: ore 15.00
Attività nel foyer LBA
Mercoledì 18/02
16:10 Giochi e attività con Scuola di Tifo
16:45 Maestri del Gusto – Birrificio Filodilana e Terre dei Santi
16:55 Esibizione di Baskin – Avigliana VS Derthona
17:40 Geely Shooting Game
18:45 Maestri del Gusto – Enoteca regionale e Pastificio bolognese.
19:55 Maestri del Gusto – Pastificio dell’Agnese e Pfatisch
20:05 A2A – Freestyle Playground
20:15 Shoot With The Star
20:25 IBSA – Tic Tac Toe
Giovedì 19/02
16:05 Giochi e attività con Scuola di Tifo
17:00 Maestri del Gusto – Gelati D’Antan e Aceto Vervello
17:35 Geely Shooting Game
18:45 Sfida E-Games con Andrea Bargnani
20:10 Maestri del Gusto – Bottega Odilla Bastoni e Prever
20:30 A2A – Freestyle Playground
20:30 IBSA – Tic Tac Toe
21:30 Shoot With The Star
Venerdì 20/02
14:00 Torneo Moncalieri
14:00 Quiz Scuola di Tifo
17:10 Gara Di Tiro
19:30 Showtime Game
Sabato 21/02
13:00 Torneo Universitario – Jack Galanda
16:40 Maestri del Gusto – Viteolivicoltori
16:45 Live Clinic con Davide Lamma
17:35 IBSA Tic Tac Toe
18:45 Maestri del Gusto – Chocolat, Gelateria Via Mazzini e Davit
20:05 A2A – Freestyle Playground
20:15 Shoot With The Star
20:25 Geely – Shooting Game
Domenica 22/02
15:40 Maestri del Gusto – Cioccolato Calcagno, Spegis e Silvio Bessone
15:50 Eddy Idem Take Over By da Move
16:15 Maestri del Gusto – Consorzio Peprone di Carmagnola
16:30 Geely – Shooting Game
16:35 IBSA – Tic Tac Toe
17:45 A2A – Freestyle Playground
Come raggiungere l’Inalpi Arena
L’lnalpi Arena è a pochi minuti dal centro città e facilmente raggiungibile dai principali raccordi autostradali e mezzi pubblici. Gli ingressi al pubblico dell’lnalpi Arena si trovano sulla parte pedonale di Corso Sebastopoli 123.
Mezzi Pubblici: Metro+ Linea 4 (Porta Nuova) o Linea 10 (Vinzaglio); Linee 4,10, 17, 63.
Auto: Usciti dall’autostrada, prendere la tangenziale e uscire in Corso Unione Sovietica, seguendo le indicazioni per il
centro (circa 1 chilometro e mezzo)
Parcheggio: sostare preferibilmente presso il parcheggio Caio Mario (Corso Giovanni Agnelli 193), situato vicino Fiat
Mirafiori e raggiungere l’lnalpi Arena con i mezzi pubblici ad esso collegati, prendendo la Linea 4 o la Linea 10.
Aeroporto Torino Caselle: distanza 21 km circa.
Stazioni Ferroviarie: Porta Nuova: collegamento con Linea 4; Porta Susa: collegamento con Linea 10; Porta Lingotto: collegamento con Linea 14 e 63.
