Un valanga si è staccata nel vallone di Falcemagna, non ci sono persone coinvolte

BUSSOLENO – Un forte rumore, poi la valanga che si stacca.

È quanto accaduto oggi pomeriggio nel vallone di Falcemagna, dove la valanga si è staccata sul versante dell’Indritto di Bussoleno, ben visibile dalla strada e da molte persone che passavano da lì. Sul posto sono giunti gli Aib di Bussoleno, il Soccorso alpino di Bussoleno e i vigili del fuoco di Susa.

Nessuna persona risulta coinvolta. I controlli SMAT hanno inoltre escluso un interessamento delle vasche dell’acquedotto dell’Addoi.

In questo periodo di nuove abbondanti nevicate e tempestose raffiche di vento il rischio di valanghe permane molto alto. L’allerta valanghe in Piemonte, di cui vi abbiamo dato conto più volte in giornata, si è concretizzato a Bardonecchia. Il comune infatti, ha deciso l’evacuazione completa dell’abitato di Rochemolles.

