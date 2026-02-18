Autostrada Torino-Savona: a Rio dei Cocchi la nuova stazione di ricarica ultraveloce di Ewiva

TORINO – Ewiva, operatore del Gruppo Enel specializzato in stazioni di ricarica ultraveloci, si è aggiudicata la gara per la realizzazione di una stazione di ricarica presso l’area di servizio Rio dei Cocchi, lungo l’Autostrada dei Fiori (A6 Torino-Savona, km 10+800).

Il progetto prevede l’installazione di due punti di ricarica da 400 kW, tra le soluzioni più potenti della rete Ewiva, che permetteranno di ridurre significativamente i tempi di sosta per gli e-driver lungo uno degli assi autostradali principali del Nord-Ovest. L’area sarà dotata di pensilina con illuminazione integrata, videosorveglianza e un posizionamento strategico vicino alla pompa di benzina e al bar della stazione di servizio.

Grande attenzione è stata riservata all’accessibilità e alla semplicità d’uso: la ricarica potrà essere avviata tramite POS contactless, carte di credito/debito, Apple Pay, Google Pay, applicazioni dei fornitori di servizi di ricarica, carte RFID o Plug&Charge, senza bisogno di ulteriori autenticazioni.

Ewiva assicura inoltre un servizio di assistenza multicanale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in italiano e inglese, con possibilità di altre lingue su richiesta, per supportare gli utenti in ogni fase della ricarica, dall’avvio alla risoluzione di eventuali problemi tecnici.

